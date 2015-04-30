Продукты в Москве каждую неделю дешевеют на 1-2 процента – Немерюк

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

Продукты из потребительской корзины в столичных магазинах каждую неделю дешевеют на 1-2 процента. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Тенденция к снижению цен на продукты продолжается. Если после Нового года фиксировали рост цен на определенные группы товаров до 30 процентов за месяц, то сейчас продукты отыгрываются в обратную сторону", – пояснил Немерюк.

Отметим, в России в потребительскую корзину – минимальный набор продуктов, необходимых для сохранения здоровья – входит 156 наименований. Это хлеб и макароны, картофель, определенные овощи и фрукты, молочные продукты, яйца, сахар и сладости, мясо, рыба, масло, чай, соль и сахар.

Руководитель департамента отметил, что продукты традиционно дешевеют в сезон урожая фруктов и овощей. Кроме того, причиной снижения цен является укрепление рубля. "Это сезонная история и, если мы говорим об импортных товарах, снижение курсовой разницы", – добавил Немерюк.

Ранее M24.ru сообщало, что крупные ритейлеры ведут переговоры с поставщиками, чтобы добиться максимального снижения цен на продукты.

В сети "Ашан" на некоторые группы товаров – крупы, консервы – снижение цен уже заметно. По данным пресс-службы компании, за счет сезонности и укрепления рубля цены на рыбу к середине апреля снизились в среднем на 30 процентов по сравнению с декабрем 2014 года.

Отметим также, что столичные власти каждую неделю публикуют минимальные цены на продукты питания по данным собственного мониторинга. Пока в список продовольственных товаров первой необходимости входит 24 наименования товаров. Они разделены на пять категорий: овощи и фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты. Информацию о стоимости продовольственных товаров первой необходимости выкладывают каждый понедельник на сайте департамента торговли и услуг.