"Горожане не заметят запрет на поставки фруктов из ЕС" - эксперт

Россельхознадзор может запретить поставки фруктов из Евросоюза

Если Россельхознадзор введет запрет на поставки фруктов из Евросоюза, наша страна получит стимул для развития отечественной продукции, рассказал в эфире радио "Москва FM" директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Я думаю, что мы переключимся спокойно. Плюс к этому будет дополнительный импульс развивать отечественное, в том числе теплицы, по которым у нас есть программа поддержки Минсельхоза", - сказал он.

Кроме того, место европейских поставщиков займут другие страны, ведь конкуренция среди них серьезная. "Конкуренция на этом рынке достаточно высокая. Свято место пусто не бывает. Турция с большим удовольствием займет эти ряды, Аргентина, Бразилия. Также у нас есть страны бывшего СНГ – Азербайджан, Таджикистан - они будут ввозить свою продукцию", - отметил эксперт.



По его словам, овощи и фрукты из Европы поступают в Россию в основном поздней осенью, зимой и ранней весной. "Сейчас, даже если будет введен запрет, то наши горожане не заметят этого. Сейчас поставляется много грунтовых овощей и фруктов, которые поступают через рынки выходного дня, это наши отечественные продукты. Запрет отразится больше на сетевом ритейле, который получает прямые поставки из Западной Европы, им придется перезаключать контракты", - сказал Востриков.

Напомним, что в настоящее время рассматривается временное ограничение импорта как из отдельных стран, так и из всего ЕС. Окончательное решение будет принято в течение одной-двух недель.

В последнее время в партиях фруктов, поставляемых из Европы в Россию, все чаще стали обнаруживать опасного карантинного вредителя - восточную плодожорку. С середины июля в Россию уже запрещен импорт фруктов из Молдовы. Также с июля 2013 года в Россию запрещено ввозить картофель из Европы.