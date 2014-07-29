Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

29 июля 2014, 16:04

"Горожане не заметят запрет на поставки фруктов из ЕС" - эксперт

продукты рынки ярмарки Россельхознадзор магазины Евросоюз фрукты

Россельхознадзор может запретить поставки фруктов из Евросоюза

Если Россельхознадзор введет запрет на поставки фруктов из Евросоюза, наша страна получит стимул для развития отечественной продукции, рассказал в эфире радио "Москва FM" директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Я думаю, что мы переключимся спокойно. Плюс к этому будет дополнительный импульс развивать отечественное, в том числе теплицы, по которым у нас есть программа поддержки Минсельхоза", - сказал он.

Кроме того, место европейских поставщиков займут другие страны, ведь конкуренция среди них серьезная. "Конкуренция на этом рынке достаточно высокая. Свято место пусто не бывает. Турция с большим удовольствием займет эти ряды, Аргентина, Бразилия. Также у нас есть страны бывшего СНГ – Азербайджан, Таджикистан - они будут ввозить свою продукцию", - отметил эксперт.

Ссылки по теме


По его словам, овощи и фрукты из Европы поступают в Россию в основном поздней осенью, зимой и ранней весной. "Сейчас, даже если будет введен запрет, то наши горожане не заметят этого. Сейчас поставляется много грунтовых овощей и фруктов, которые поступают через рынки выходного дня, это наши отечественные продукты. Запрет отразится больше на сетевом ритейле, который получает прямые поставки из Западной Европы, им придется перезаключать контракты", - сказал Востриков.

Напомним, что в настоящее время рассматривается временное ограничение импорта как из отдельных стран, так и из всего ЕС. Окончательное решение будет принято в течение одной-двух недель.

В последнее время в партиях фруктов, поставляемых из Европы в Россию, все чаще стали обнаруживать опасного карантинного вредителя - восточную плодожорку. С середины июля в Россию уже запрещен импорт фруктов из Молдовы. Также с июля 2013 года в Россию запрещено ввозить картофель из Европы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать