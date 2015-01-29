Москвичи перестают пить пиво - эксперт

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В четверг, 29 января, стало известно о том, что пивоваренная компания "Балтика" с 30 апреля закроет заводы в Челябинске и Красноярске. Как это отразится на столичном пивном рынке, и как изменилось потребление хмельного напитка за последнее время - читайте в материале M24.ru.

Отметим, что "Балтика", которая принадлежит датской компании Carlsberg Group, не производит пива в столице. Помимо упомянутых заводов, у компании работают филиалы в Туле, Ярославле, Самаре, Воронеже, Ростове, Новосибирске и Хабаровске. Кроме того, действует обособленное структурное подразделение "Балтика-Вена". Штаб-квартира "Балтики" расположена в Санкт-Петербурге. Компания остается крупнейшим производителем пива в России, ее доля на рынке превышает 37 процентов.

"Балтика" не первый производитель пива в России, который сокращает мощности. Пять заводов в Санкт-Петербурге, Ангарске, Перми, Курске и Новочебоксарске с 2009 года закрыло подразделение пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev NV - ОАО "САН ИнБев". Два своих завода - в Москве и Ростове - в прошлом году закрыла компания Efes.

В Москве продолжают работать два относительно крупных пивных производства - "Московская пивоваренная компания" и "Очаково", каждая из которых занимает около 3 процентов на российском рынке.

Как рассказал M24.ru гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, за прошлый год столица произвела около 10 миллионов декалитров пива. Это в два раза меньше, чем в 2013 году. При этом, в 2014 году в городе было выпито порядка миллиарда литров пива, это примерно 10 процентов от объема розничных продаж по всей России. Эксперт подчеркнул, что потребление пива как в Москве, так и в стране в целом - снижается.

По словам Дробиза, падение производства пива в России у крупных западных компаний мало связано с сегодняшними экономическим трудностями. Эта тенденция прослеживается более семи лет.

"Прежде чем говорить о причинах спада, стоит напомнить, что с 1996 по 2008 годы россияне потребляли все больше и больше пива. В СССР в среднем выпивалось около 23 литров пива в год на человека. В 1995 году - 15,5 литров в год. Затем на российский рынок пришли западные компании и быстро его монополизировали. За 12 лет они совершили невозможное - подняли потребление пива до 81 литра - в 5,5 раз", - говорит аналитик.

Затем начался спад. Производство пива в стране в 2014 году по сравнению с 2007 годом сократилось на 8 процентов.

Первая причина этого - демографическая. "С 1990 по 2002 годы в стране рождалось в два раза меньше детей, чем раньше. В 2008 году они начали выходить на рынок в качестве потребителей пива, поэтому продажи начали падать", - пояснил Дробиз.

Вторая причина заключается в том, что рынок не может расти бесконечно. "Западные компании построили огромное количество заводов. Неизвестно, на что они рассчитывали, хотели дойти до отметки 100 литров пива в год на человека? Но Россия все-таки винно-водочная страна, а не пивная", - говорит он.

Третья причина связана с началом социально-экономического кризиса в октябре 2008 года. По словам эксперта, во всем мире и в России в том числе, начало падать потребление пива и вина и расти потребление крепкого алкоголя, "значение которого усилилось как антидепрессанта".

И наконец, еще одна причина заключается в том, что западные компании проиграли конкуренцию российским. В 2007 году на их долю приходилось 92 процента рынка, 4 процента занимало "Очаково" и еще 4 - несколько сотен малых российских компаний. По итогам 2014 года у западных производителей было уже чуть более трех четвертей рынка. При этом российские компании утроили свою долю, работая в одинаковых условиях: при запрете рекламы, сокращении торговых точек и росте ставок акцизов.

Дробиз отметил, что жесткое государственное регулирование привело к росту нелегального рынка пива.

В 2014 году в России потребили более миллиарда декалитров пива при производстве в 820 миллионов. Эта разница приходится на нелегальный рынок. По мнению эксперта, он занимает около 15 процентов.

"Думаю, что российское разливное пиво по большей части нелегальное", - предположил Дробиз.

Он добавил, что вместе с тем россияне неохотно пьют импортное пиво из-за его высокой цены. Доля зарубежного пива не превышает двух процентов.

"Западные компании продолжат терять свои позиции. За следующие три года они уступят еще 7-10 процентов российским производителям" - поделился своим прогнозом эксперт.

По его словам, это не только российская тенденция. И в США и в Германии все более популярным становится пиво местных небольших пивоварен.

Григорий Медведев