Прокуратура выявила завышенные цены в семи торговых сетях города

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Прокуратура обнаружила завышенные цены на продукты в семи московских торговых сетях, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в магазине "Азбука вкуса" на улице Садовая-Черногрязская говядина, полученная от поставщика по цене 259,09 рубля за 1 килограмм, продавалась по цене 460 рублей за килограмм (77,5% наценки). Кроме того, творог, который поставлялся по цене 307 рублей за килограмм, реализовывался за 629 рублей (свыше 100% наценки).

Также в магазине "Перекресток" на Дмитровском шоссе мороженая неразделенная рыба (тушка хека) продается по цене 269 рублей за килограмм, при этом получена от поставщика за 116,5 рубля (130% наценки).

Подобные виды необоснованных наценок на продовольственные товары установлены в магазинах "Магнолия", "Дикси", "Магнит", "Билла" и "Спар".

В ходе проверки сотрудники прокуратуры также выявили многочисленные нарушения прав потребителей, санитарно-эпидемиологического и миграционного законодательства.

В частности, в магазинах "Городской супермаркет" на Трубной площади и "Перекресток" в Шмитовском проезде отсутствовали надлежащим образом оформленные ценники на товары, а картофель и морковь реализовывались без маркировки, содержащей необходимую информацию для потребителей.

По итогам проверок прокуратура возбудила 418 дел об административных правонарушениях.

Напомним, 21 января по поручению генерального прокурора России в столице стартовали рейды прокуратуры по продуктовым магазинам, в связи с массовыми сообщениями о повышении цен. Всего планируется проверить около 250-300 сетевых магазинов.

Рост цен в магазинах продовольствие, бытовой техники и электроники начался после падения курса рубля к доллару и евро. С начала года курсы на обе валюты выросли примерно на 30 рублей. Ранее министр сельского хозяйства Николай Федоров заявлял, что в 2015 году цены на продукты питания могут повыситься на 10-15 процентов. Министр добавил, что экономические стрессы являются благоприятной средой для спекулянтов.

Для приема жалоб на сайте Федеральной антимонопольной службы создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.