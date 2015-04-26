Форма поиска по сайту

26 апреля 2015, 21:14

Экономика

На фестивале "Рыбная неделя" сварили 200 литров ухи

Рекордное количество ухи сварили на фестивале "Рыбная неделя"

На Кузнецком мосту сварили 200 литров ухи из консервированной сайры. Кулинарный рекорд был установлен в рамках фестиваля "Рыбная неделя", сообщает телеканал "Москва 24". Попробовать получившееся блюдо и записать его рецепт могли все желающие.

Первый всероссийский фестиваль "Рыбная неделя" проходит с 22 по 28 апреля 2015 года на семи столичных площадках:

  • Пушкинская площадь;
  • Новопушкинский сквер;
  • Тверской бульвар, владение 28 (напротив магазина "Армения");
  • улица Арбат, владение 48;
  • Климентовский переулок (улица Малая Ордынка, владение 23);
  • улица Кузнецкий мост, владение 7 (у ЦУМа);
  • улица Кузнецкий мост, владение 6/3 (у ресторана "Большой").

    • В фестивале принимают участие 30 рынков, 348 ресторанов, более 1,6 тысячи магазинов. Все они подготовили специальное меню, скидки на ряд наименований и серию промо-мероприятий, включающих дегустации и мастер-классы.

    Напомним, что в рамках фестиваля "Рыбная неделя" горожане смогут порыбачить в 3D-очках в побывать в море дополненной реальности.

    В культурной программе также предусмотрены концерты известных исполнителей, лекции путешественников и ученых, выставки экспонатов Дарвиновского музея и фотовыставка "Русская рыба". На Пушкинской площади гостей мероприятия ожидает "морское" караоке, кулинарные мастер-классы, модный показ "История тельняшки: от маек до платьев в полоску" и многое другое.

    Подробное расписание мероприятий фестиваля можно узнать на официальном сайте.

