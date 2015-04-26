На фестивале "Рыбная неделя" сварили 200 литров ухи

Рекордное количество ухи сварили на фестивале "Рыбная неделя"

На Кузнецком мосту сварили 200 литров ухи из консервированной сайры. Кулинарный рекорд был установлен в рамках фестиваля "Рыбная неделя", сообщает телеканал "Москва 24". Попробовать получившееся блюдо и записать его рецепт могли все желающие.

Первый всероссийский фестиваль "Рыбная неделя" проходит с 22 по 28 апреля 2015 года на семи столичных площадках:

Пушкинская площадь;

Новопушкинский сквер;

Тверской бульвар, владение 28 (напротив магазина "Армения");

улица Арбат, владение 48;

Климентовский переулок (улица Малая Ордынка, владение 23);

улица Кузнецкий мост, владение 7 (у ЦУМа);

улица Кузнецкий мост, владение 6/3 (у ресторана "Большой").

В фестивале принимают участие 30 рынков, 348 ресторанов, более 1,6 тысячи магазинов. Все они подготовили специальное меню, скидки на ряд наименований и серию промо-мероприятий, включающих дегустации и мастер-классы.

Напомним, что в рамках фестиваля "Рыбная неделя" горожане смогут порыбачить в 3D-очках в побывать в море дополненной реальности.

В культурной программе также предусмотрены концерты известных исполнителей, лекции путешественников и ученых, выставки экспонатов Дарвиновского музея и фотовыставка "Русская рыба". На Пушкинской площади гостей мероприятия ожидает "морское" караоке, кулинарные мастер-классы, модный показ "История тельняшки: от маек до платьев в полоску" и многое другое.

Подробное расписание мероприятий фестиваля можно узнать на официальном сайте.