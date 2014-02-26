Совфед предлагает запретить ввоз в Россию продуктов с ГМО

Фото: ИТАР-ТАСС

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о запрете оборота и ввоза в Россию продуктов, содержащих генно-модифицированные организмы (ГМО). Предлагается внести поправки в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечают, что запрет на продукцию с ГМО в Росси должен быть временным. "Полный запрет на использование трансгенов в России, пусть и на определенное время в сложившихся обстоятельствах нужен, несмотря на тот момент, что отдельные образцы генетически модифицированных продуктов уже используются и признаны безопасными", - говорится в сообщении.

За это время, по мнению сенаторов, необходимо создать систему контроля, которая по различным критериям могла бы оценивать каждый продукт. Запрет должен действовать до момента появления научных исследований, которые докажут отсутствие связи между выпуском генно-инженерно-модифицированных организмов и их возможным негативным воздействием на здоровье человека.

Авторы проекта отмечают, что существует большое количество авторитетных исследований, доказывающих небезопасность использования ГМО в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают запретить производство продуктов с ГМО. Поправки предполагают полный запрет на территории страны продукции с превышением доли содержания генно-модифицированных, генно-инженерных, трансгенных организмов растительного, животного или микробного происхождения. При этом допустимую долю ГМО в составе продукции должно определять правительство.

Сейчас, если трансгенных организмов более чем 0,9%, то производитель обязан предупреждать об этом покупателя и маркировать упаковку продукта. Никаких ограничений на его распространение нет.