25 апреля 2017, 12:57

Экономика

Стандартам Роскачества отвечают только две марки сгущенного молока

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Стандарту Роскачества не соответствует 37 процентов российских марок сгущенного молока. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

В исследовании участвовали популярные марки сгущенного молока с сахаром стоимостью от 37 до 114 рублей. Продукцию проверяли по 92 параметрам качества и безопасности. В результате специалисты Роскачества пришли к выводу, что только две марки сгущенного молока соответствуют опережающему стандарту Роскачества. Это молоко под марками "Волоконовское" и "Коровка из Кореновки". После оценки производства этим товарам могут присвоить российский Знак качества.

Также специалисты выявили товары с повышенным уровнем вязкости – молоко "Молочная страна "Халяль" и "Рогачевъ". В сгущенном молоке "Белгородские молочные продукты" и "Деревенские молочные продукты" уровень сахарозы оказался выше нормы.

У образцов торговых марок "Любимая классика", "Молочная страна "Халяль", "Кореновский МКК", "Наша семья" и "Советское" выявили повышенную долю влаги. В образцах марки Fine Life, "Сладеж" и других обнаружено повышенное количество лактозы.

продукты Роскачество сгущенное молоко

