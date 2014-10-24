Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Россельхознадзор может запретить безлактозное молоко Valio. В партии финских продуктов нашли антибиотик тетрациклин, сообщает пресс-служба ведомства.

"Россельхознадзором принято решение сообщить Роспотребнадзору о необходимости проведения работы по изъятию опасного молока из реализации, а также предупредить государственную ветеринарную службу Финляндии, что в случае повторного выявления запрещенных веществ, будут введены ограничения на ввоз безлактозной молочной продукции из Финляндии", - говорится в сообщении.

При этом сама компания Valio ранее отмечала, что готова возобновить поставки безлактозных финских товаров в том объеме, в котором этого потребует рынок.

Первая партия безлактозного молока Valio Eila успешно пересекла границу Финляндии и России, затем машина с грузом была направлена в таможню назначения (Гатчинский таможенный пост, Санкт-Петербургская таможня).

На таможне безлактозное молоко прошло ветеринарный контроль и досмотр, на товар выписано ветеринарное свидетельство, после этого был произведен отбор проб, в том числе для дополнительных анализов на содержание лактозы в продукте", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте компании 10 октября.

В компании уточняли, что для проведения анализов потребуется от 10 до 20 дней.

Как сообщил ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, что партия молока, в которой обнаружили антибиотик, была поставлена в Россию еще 7 октября.

Напомним, с 7 августа был введен запрет на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Отметим, что безлактозные продукты были исключены из санкционного списка по просьбе потребителей специального питания.