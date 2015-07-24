Еда со вкусом: Чем вредны пищевые добавки

"Утро": Насколько опасны для здоровья пищевые добавки

Буква "Е" на упаковках пищевых продуктов давно стала привычной для многих покупателей. Однако многие из них не так безопасны, как обещают производители, сообщает телеканал "Москва 24".

Тренер по здоровому питанию Лев Гончаров потенциальные лишние килограммы и проблемы со здоровьем оставил вместе с глютоматом натрия, красителями, загустителями и усилителями вкуса. Это все те самые пищевые добавки, которые в составе продуктов производитель обозначает порядковыми номерами буквы Е.

Чипсы, шоколад, замороженные продукты, колбаса давно находятся в черном списке всех диетологов из-за повышенной калорийности. А пищевые добавки, особенно усилители вкуса, по мнению специалистов, еще больше разжигают аппетит.

"Если рацион ребенка состоит из готовых продуктов – сосиски, колбаса, ветчина, а мало в нем простой еды – отварного мяса, котлет, то можно ребенку нанести определенный вред. Слишком много продуктов, содержащих глютамат натрия, а при большом его использовании он может вызывать эффект возбуждения, как у кофеина", – рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева.

Но и это далеко не полный перечень возможного вредного воздействия пищевых добавок на организм. Ученые доказали, что компоненты, которые содержатся в сардельках, могут вызвать расстройство желудка. Выпив йогурт, кто-то рискует заработать аллергию, а закусив чипсами или сухариками, может получить еще и скачок артериального давления. Все зависит от индивидуальных особенностей организма конкретного человека.

Однако в институте питания потребителей спешат успокоить: чтобы пищевые добавки нанесли реальный вред организму, продуктов, которые их содержат, нужно съесть не один десяток килограммов. К тому же российские ученые в вопросе контроля строже, чем западные.

"Список пищевых добавок в Российской Федерации даже несколько уже, чем список, существующий в Европе, Америке и Канаде. То есть мы немного жестче подходим даже к этому нормированию, и вот в этой ситуации можно быть уверенными в том, что пищевыми добавками мы не отравимся", – успокоил заведующий лаборотирией химии пищевых продуктов ФГБНУ НИИ Питания Владимир Бессонов.

Как говорят ученые, на самом деле пищевые добавки содержатся почти во всем, что мы едим: даже в яблоке есть Е-440, а в чернике можно найти бензольную кислоту. Так что иногда важнее искать на упаковке не наличие пищевых добавок под буквоей Е, а следить за сроком годности и условиями хранения продуктов.