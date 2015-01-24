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Экономика

24 января 2015, 19:04

В сетевых магазинах Подмосковья выявили завышение цен на 30-40%

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Фото:ТАСС/Валерий Матыцин

Прокуратура Подмосковья выявила рост цен на продукты на 30-40% в сетевых магазинах, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Проверки провели в магазинах "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Ашан", "Дикси". Там обнаружили значительное повышение цен на сахар, капусту, куры и куриные яйца. Так, сахар и куриные яйца подорожали более чем на 40 процентов, капуста - на 36 процентов, а цены на куры поднялись на 30%.

Кроме того, прокуратура установила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и прав потребителей. В результате возбуждено 22 административных дела.

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Напомним, 22 января московская прокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в торговой сети "Спар". Свекла в магазине на улице Милашенкова стоила 37,99 рубля, что оказалось в полтора раза выше цены поставщика. Почти так же в "Спаре" завысили и цену капусты: ее оценили в 45,90 рубля. Цена гречки оказалась выше закупочной на 60 процентов.

Ранее M24.ru сообщало, что в столичных магазинах начались проверки цен. Руководитель управления по связям с общественностью и PR X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов заявил, что за один день было зафиксировано 20 визитов представителей Генпрокуратуры, и проверки продолжаются.

Сообщалось также, что с 22 по 25 января прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверит цены в столичных торговых точках. Инспекторы придут в 250-300 магазинов города и зафиксируют цены на товар. Помимо цен проверят качество товара и соблюдение миграционного законодательства владельцами торговых точек.

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