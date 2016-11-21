Рынок европейского масштаба построят в Балашихе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Реконструкцию сельскохозяйственного рынка "Сопта" в подмосковной Балашихе планируется завершить в феврале 2017 года, сообщает пресс-служба комплекса.

Вместо устаревших палаток появится современное здание с фуд-кортом – "кухни мира", а вместо открытых овощных рядов – самый крупный в городе круглогодичный павильон с фруктами, овощами и сухофруктами, построенный по современным технологиям. Над открытыми проходами будут построены светопрозрачные крыши.

Модернизация рынка началась в октябре 2016 года. Работы по реконструкции будут проходить в несколько этапов: изменения коснуться не только основного здания, но и прилегающей территории, а также паркинга. Несмотря на строительные работы, рынок продолжит работу.

По замыслу застройщика, "Сопта" станет первым в Подмосковье рынком европейского формата, к которым можно отнести Усачевский и Даниловский рынки.