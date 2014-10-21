Россия запрещает импорт и транзит растительной продукции с Украины

Фото: M24.ru

Россельхознадзор вводит с 22 октября временный запрет на импорт и транзит всей растительной продукции с Украины, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Россельзохонадзор обратился к своим украинским коллегам с просьбой предоставить информацию об объемах выращенной в этом году в Украине растительной продукции, а также другие убедительные гарантии украинского происхождения растительной продукции, поставляемой в Россию.

Запрос был связан с резким увеличением поставок с Украины, а также с отсутствием или намеренным удалением маркировки с упаковок. По мнению ведомства, это может свидетельствовать о поставках через Украину растительных грузов из Евросоюза, подпавших под российские санкции. Так, было выявлено серьезное увеличение поставок яблок, груш, томатов, огурцов и слив.

Кроме того, в растительной продукции, поступающей с Украины, выявлены "карантинные для России объекты, в частности, яблоневая плодожорка и калифорнийский трипс".

Напомним, в настоящее время в Россию запрещен ввоз украинских соков, молока и молочной продукции, включая сыры, сырной продукции, кондитерской продукции, рыбных и плодоовощных консервов, отдельных видов алкоголя.