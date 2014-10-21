Россия запрещает импорт и транзит растительной продукции с Украины

Фото: M24.ru
Россельхознадзор вводит с 22 октября временный запрет на импорт и транзит всей растительной продукции с Украины, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Россельзохонадзор обратился к своим украинским коллегам с просьбой предоставить информацию об объемах выращенной в этом году в Украине растительной продукции, а также другие убедительные гарантии украинского происхождения растительной продукции, поставляемой в Россию.
Запрос был связан с резким увеличением поставок с Украины, а также с отсутствием или намеренным удалением маркировки с упаковок. По мнению ведомства, это может свидетельствовать о поставках через Украину растительных грузов из Евросоюза, подпавших под российские санкции. Так, было выявлено серьезное увеличение поставок яблок, груш, томатов, огурцов и слив.
Кроме того, в растительной продукции, поступающей с Украины, выявлены "карантинные для России объекты, в частности, яблоневая плодожорка и калифорнийский трипс".
Напомним, в настоящее время в Россию запрещен ввоз украинских соков, молока и молочной продукции, включая сыры, сырной продукции, кондитерской продукции, рыбных и плодоовощных консервов, отдельных видов алкоголя.
В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.
