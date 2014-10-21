Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 октября 2014, 17:12

Экономика

Россия запрещает импорт и транзит растительной продукции с Украины

Фото: M24.ru

Россельхознадзор вводит с 22 октября временный запрет на импорт и транзит всей растительной продукции с Украины, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Россельзохонадзор обратился к своим украинским коллегам с просьбой предоставить информацию об объемах выращенной в этом году в Украине растительной продукции, а также другие убедительные гарантии украинского происхождения растительной продукции, поставляемой в Россию.

Запрос был связан с резким увеличением поставок с Украины, а также с отсутствием или намеренным удалением маркировки с упаковок. По мнению ведомства, это может свидетельствовать о поставках через Украину растительных грузов из Евросоюза, подпавших под российские санкции. Так, было выявлено серьезное увеличение поставок яблок, груш, томатов, огурцов и слив.

Кроме того, в растительной продукции, поступающей с Украины, выявлены "карантинные для России объекты, в частности, яблоневая плодожорка и калифорнийский трипс".

Напомним, в настоящее время в Россию запрещен ввоз украинских соков, молока и молочной продукции, включая сыры, сырной продукции, кондитерской продукции, рыбных и плодоовощных консервов, отдельных видов алкоголя.

7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

продукты Украина овощи фрукты поставки

Главное

