Генпрокуратура начала проверять цены на продукты

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Генпрокуратура начала проверки цен в продовольственных магазинах Москвы, сообщили М24.ru в пресс-службе Генпрокуратуры.

Руководитель управления по связям с общественностью и PR X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов подтвердил M24.ru, что проверки Генпрокуратуры в магазинах сети начались со вчерашнего дня.

"Вчера мы зафиксировали двадцать визитов представителей Генпрокуратуры, - добавил Русанов. - На данный момент проверки продолжаются".

По словам представителя X5 Retail Group, такие проверки будут проходить по 23 января.

Как сообщил M24.ru гендиректор сети магазинов "Азбука Вкуса" Владимир Садовин, выборочные проверки начали проводить на днях.

"Сколько наших магазинов проверили на данный момент, пока не могу сказать", - добавил Садовин.

Директор по внешним связям сети магазинов "Дикси" Екатерина Куманина сообщила M24.ru, что проверяющие запрашивали документы, интересовались динамикой цен и обоснованием в случае их роста.

"Проверки с участием прокуратуры прошли вчера сразу в нескольких магазинах "Дикси", - добавила Куманина.

Ранее министр сельского хозяйства Николай Федоров заявлял, что в 2015 году цены на продукты питания могут повыситься на 10-15 процентов. Министр добавил, что экономические стрессы являются благоприятной средой для спекулянтов.

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин



Отметим, что для приема жалоб на сайте Федеральной антимонопольной службы создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

Если есть вопросы по заполнению формы, можно позвонить в Общественную приемную: 8 (499) 755-23-23/ 8 (499) 755-23-25.

Информацию о подорожании продуктов можно также сообщить в Общественную палату России. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8 (800) 700-8-800. Обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков и накладных можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Кроме того, можно пожаловаться на ценники в условных единицах: горячая линия Роспотребнадзора – 8 (800) 100-0004, но предварительно нужно сфотографировать нарушение.

Обращения от граждан принимает также столичный департамент торговли и услуг: по работе ярмарок выходного дня – по телефонам 8 (495) 624-82-31/8 (495) 624-03-35; по вопросам законности продажи алкоголя - 8 (495) 620-28-94.

Кстати, жаловаться можно не только по телефону: для этого есть портал "Наш город". Там появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", куда попадают точки из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются магазины с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.

Напомним, 15 января Росстат обнародовал статистику роста цен на продукты. Ощутимые изменения наблюдались в праздники. Как оказалось, цены на плодоовощную продукцию в семь раз превысили уровень инфляции. Изменилась и стоимость импортных товаров. На некоторые группы рост составил до 45 процентов. Больше всех прибавили сахар и алкоголь. Представители торговых сетей предупреждают, что дальнейшее увеличение цен неизбежно, их поменяют в ближайшие дни.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил аграрному ведомству контролировать цены на сельхозпродукцию. Он также потребовал принять "все необходимые меры" для исключения необоснованного роста цен.

Анатолий Федотов