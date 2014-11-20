Редкая гречка: ждать ли дефицита крупы

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В московских магазинах не ожидается дефицита гречки, сообщает пресс-служба Минсельхоза России. В этом году собрали более 774 тысяч тонн гречихи, тогда как потребность России в этой культуре составляет 550 тысяч тонн в год из расчета 3,5 килограмма на человека.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность выпуска на рынок некоторого объема гречки из государственных запасов, чтобы остановить рост цен на крупу. Как сообщает агентство "Прайм", власти не нашли необходимости в таких мерах.

Государственный резерв открывают крайне редко, когда рост цен на те или иные продукты первой необходимости достигает критических значений. Последний раз Росрезерв открывали в 2011 году, когда из-за низкой урожайности свекольных более чем в полтора раза подскочили цены на сахар. Тогда на рынок выпустили 300 тысяч тонн резервного сахарного песка, напоминает "Коммерсантъ"



По данным Росстата, за период с 1 по 17 ноября гречневая крупа выросла в цене на 27%. В дальнейшем цены могут подняться на 50%. О причинах подорожания рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов.

"По гречке есть некоторые опасения в связи с тем, что от поставщиков приходит информация о возможном повышении цены. Она уже начинает изменяться. Это связано с низкой урожайностью на Алтае. Около 50 процентов урожая осталось под снегом. Но, говорят, гречка хорошо зимует, ее можно будет собрать и потом, соответственно, это все нивелируется", - пояснил он.

В пресс-службе Минсельхоза России подтверждают, что при благоприятных условиях весной урожай гречихи, который остался под снегом, можно будет обмолотить. Такой опыт уже имеется.

Некоторые участники рынка считают, что поставщики специально придерживают объемы гречки, чтобы создать искусственный дефицит и заработать на нем. Однако, как утверждают в Минпромторге и Ассоциации компании розничной торговли, ситуация находится под контролем, и в случае чего будут приняты меры по сдерживанию цен.

Ожидается также рост цены на рис. Он будет стоить как минимум на 10-15% дороже: рис, представленный на полках отечественных магазинов, в основном импортного производства. Его цена подскочит из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару, сообщает телеканал "Москва 24".