Вендинговые автоматы появятся в переходах после согласования с властями

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Вендинговые автоматы установят во всех обновленных переходах столичного метро, сообщил журналистам первый замначальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев.

Однако, по его словам, это будет возможно только после того, как департаменты торговли и городского имущества согласуют размещение объектов стационарной торговли.

Дегтярев отметил, что аукционы по торговым объектам планируется провести в июле-августе. Он добавил, что, возможно, в переходах будут и аппараты по продаже мороженого.

"Мы очень хотим их развивать, потому что они занимают меньше места, можно обеспечить контроль за качеством товара и так далее. Возможно, там будут и вендинговые аппараты по продаже мороженого", – сказал Дегтярев.

Ранее M24.ru сообщало, что в переходах метро могут установить автоматы с мороженым. Вендинговые аппараты появятся на Кольцевой линии и станциях внутри "кольца".

Отметим, что в этом году будут реконструированы переходы более, чем на 80 станциях метро, в том числе 13 в пределах Кольцевой линии.

В частности, переходы на станциях "Китай-город", "Третьяковская" и "Кузнецкий мост". По мнению экспертов, автоматы с мороженым будут востребованы на станциях рядом с достопримечательностями. Цена на лакомство не должна превышать 50 рублей, чтобы продукт был доступен большинству пассажиров.

Как рассказал Дегтярев, сейчас идет программа реконструкции подуличных переходов в метро, и в рамках этой программы создается новая инфраструктура.