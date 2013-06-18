Оптовый кластер может появиться недалеко от Щербинки – Жидкин

"Интервью": Владимир Жидкин о точках роста Новой Москвы

Инвесторы рассматривают участок под строительство оптового кластера на территории Новой Москвы – недалеко от Щербинки, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" и.о. главы департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, это будет крупный агро-комплекс по доставке и оптовой реализации скоропортящихся продуктов для Москвы. Предполагается, что он позволит снизить цену на продукты в столичных магазинах. Владимир Жидкин также отметил, что в бизнес-центре будет создана современная логистика, благодаря которой товары будут доставляться оперативно. По его мнению, такой кластер даст развитие отдельных территорий Новой Москвы.

Агро-кластер планируется построить в 2016 году, а при благоприятных его могут ввести уже в 2015-м. "Наш департамент является по поручению Сергея Семеновича Собянина госзаказчиком по строительству инженерных объектов и дороги для этого комплекса, то есть комплекс будет строится на основе государственно-частного партнерства, - рассказал и.о. главы ведомства. По его словам, в таком случае и правительство, и инвесторы получат взаимовыгодные условия.