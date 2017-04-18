Соль в российских магазинах подешевела

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Цены на соль снизились в российских магазинах в апреле, сообщает "Интерфакс".

По данным Руспродсоюза, по сравнению с декабрем прошлого года отпускные цены российских заводов упали примерно на 10 процентов. Подешевение в первую очередь коснулось каменной соли и соли "Экстра" в фасовке по килограмму. Они относятся к экономсегменту и являются самыми популярными у россиян.

Так, отпускная цена на соль в полиэтиленовых пакетах снизилась с 3,6 рубля до 3,3 рубля за килограммовый пакет. Соль для пищевой промышленности в мешках по 50 килограммов упала в цене с 3,3 рубля до трех рублей за килограмм. Вместе с производителями цены снизили и импортеры. В Руспродсоюзе также отметили, что цены на соль уменьшились из-за насыщения рынка после программы по импортозамещению.

По данным ведомства, в 2016 году объем рынка пищевой соли в России составил 1,314 миллиона тонн против 1,123 миллиона в 2015 году. Из них 814,8 тысячи тонн пришлось на отечественных производителей. В 2015 году доля российской соли на рынке составляла 751 тысячу тонн.