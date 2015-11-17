Молоко от лейкозных коров не опасно после пастеризации

Фото: ТАСС/Лидия Широнина

Союз производителей молока просит Минсельхоз перенести на три года срок вступления в силу запрета на использования молока от лейкозных коров. Это ограничение должно вступить в силу с 1 января.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в 15 регионах число лейкозных коров составляет 30 процентов от общего поголовья.

"На самом деле лейкозные коровы – это не страшно. Лейкоз – это вирусное заболевание скота. Но вирус очень чувствителен к температурной обработке. Он погибает при стандартных промышленных режимах пастеризации. В большинстве стран мира на этот вирус вообще не обращают внимания.

Потребителю беспокоится абсолютно не о чем. Это скорее вопрос, насколько нам удастся сохранить сырьевую базу. В 10–15 регионах доля лейкозных коров достигает 30 процентов.

В текущей ситуации этого нельзя допустить, потому что за последние пять лет мы потеряли примерно два миллиона тонн молока. Дополнительные 400–500 тысяч тонн негативно скажутся на рынке", – пояснил он.

С 1 января в России могу запретить молоко лейкозных коров

Как пишет "Коммерсантъ", с 1 января, когда техрегламент Таможенного союза станет обязательным, в ряде регионов России придется вырезать значительную часть поголовья крупного рогатого скота. Количество хозяйств, которые не смогут производить молоко, в отдельных регионах страны может достигнуть 30 процентов, что приведет к сокращению выпуска готовой продукции.

Роспотребнадзор уже запретил продажу непастеризованного козьего молока и продуктов на его основе в Московской области. Так, в Ногинском, Люберецком и Ступинском районах зарегистрированы случаи бруцеллеза среди сельскохозяйственных животных. А в Раменском на фоне обострившейся инфекции в ноябре заболели три человека.

Ранее ведомство предупреждало, что мясо и молоко коз, которые продаются на подмосковных рынках, могут быть опасны для здоровья людей.

В настоящее время в Подмосковье усилили контроль за работой рынков и соблюдением санитарных норм на предприятиях по производству мясного и молочного сырья.