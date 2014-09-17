Форма поиска по сайту

17 сентября 2014, 12:41

Экономика

20 продовольственных ярмарок будут работать до Нового года

Фото: M24.ru

В столице до Нового года продовольственные ярмарки будут открыты на 20 площадках, сообщил в среду журналистам глава городского департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"У нас подобрано 20 площадок, которые в шатровых конструкциях будут работать до Нового года", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва". Глава департамента уточнил, что данные ярмарки после небольшого перерыва возобновят свою работу в марте 2015 года.

Немерюк также добавил, что работа большинства региональных ярмарок в столице продлится до 11 октября. "Сейчас идет массовый сбор урожая. Мы видим практически полный ассортимент овощной продукции. Поэтому мы эти ярмарки будем проводить до 11 октября включительно. С 8 по 11 октября пройдет наша выставка Золотая осень на ВДНХ", - рассказал глава ведомства.

Напомним, что о проведении фестиваля продовольственных ярмарок в столице в начале августа сообщил Сергей Собянин. Он также поручил подготовить предложения по расширению поставок продуктов в Москву в связи запретом на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Если теперь, в рамках фестиваля, ярмарки региональных производителей будут до конца сентября работать ежедневно, то ранее они проводились периодически. Так, на одну неделю в город приезжали товаропроизводители из Тверской области, на другую - из Белоруссии и так далее.

Всего в Москве развернуто около 70 площадок, где работают ярмарки.

Региональные ярмарки

В фестивале "Региональные ярмарки" принимают участие фермеры и товаропроизводители из республик Крым, Марий Эл и Чувашии, Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей. Также свои продукты привезли на ярмарки жители Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Приобрести на ярмарках можно самые разные продовольственные товары - овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. Торговое и технологическое оборудование для продажи скоропортящихся продуктов предоставлено организаторами ярмарок.

Гостей "Региональных ярмарок" ждут:

  • знакомство с технологиями производства продуктов
  • мастер-классы шеф-поваров и мастеров-ремесленников
  • дегустации национальных блюд
  • игры, конкурсы, уроки танцев
  • выступления творческих коллективов

