Молочная продукция из Новой Зеландии вернется на российский рынок

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Россельхознадзор разрешил поставки молочных ингредиентов с 29 предприятий Новой Зеландии, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, перечень ингредиентов включает обезвоженный молочный жир, концентрат сывороточного белка и концентрат молочного белка, которые практически не производятся в России. Ограничения были сняты после анализа материалов, предоставленных новозеландской ветеринарной службой.

Молочная продукция из Новой Зеландии ушла с российского рынка еще в августе 2013 года, после того как в продуктах ряда предприятий был обнаружен ботулинический токсин. В частности, по этой причине новозеландская компания Fonterra, занимающая четвертое место по объемам производства среди молочных компаний мира, отозвала всю свою молочную продукцию. После этого Россия, Белоруссия и Казахстан ввели запрет на ввоз продукции этой компании.

До момента введения запрета на ввоз в Россию своей продукции Fonterra занимала второе место после Белоруссии по объему поставок в Россию сухого молока. Ее доля составляла примерно 10–20 процентов в импорте этого продукта.

Напомним, в России ограничен ввоз продовольственных товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

Несколько дней назад правительство России расширило список стран, на которые распространяется продуктовое эмбарго. В этот перечень теперь включены Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн.

Что касается Украины, запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с ЕС, которое Киев заключил в июне прошлого года.

Напомним, ранее эти страны присоединились к продленным экономическим санкциям Евросоюза против России.