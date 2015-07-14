Город рекомендовал не покупать грибы и ягоды с рук

Фото: ТАСС/ Владимир Саяпин

Департамент торговли и услуг не рекомендует горожанам покупать ягоды и грибы с рук возле лесов, сообщил на брифинге глава ведомства Алексей Немерюк.

По его словам, их могут привезти из тех регионов, которые попали в зону Чернобыльской АЭС, а сказать, что собраны они в соседнем лесу. "Запретить не могу, но не рекомендую покупать ягоды и грибы с рук возле лесов. Нужно покупать их на рынках или ярмарках выходного дня, - сказал Немерюк.

Ранее m24.ru сообщало, что эксперты обнаружили около пяти килограммов радиоактивной черники на рынке в подмосковном Домодедове. Проверка показала, что ягоды действительно опасны для здоровья.

Это уже не первый случай обнаружения радиоактивных ягод на прилавках торговых точек Москвы и Подмосковья этим летом. Опасные для здоровья ягоды продавались на ярмарке выходного дня на улице Милашенкова. Чернику привезли из Брянской области, где почти в 2 раза было превышено содержание цезия-137. Всего инспекторы изъяли два килограмма ягод. Они будут направлены на уничтожение.

Отметим также, что сотрудники столичного комитета ветеринарии не обнаружили радиоактивных грибов на ярмарках и рынках города. Обычно такие продукты поступали из Белоруссии, Тамбовской и Калужской областей.

В первом полугодии прошлого года было обнаружено 15 партий радиоактивных грибов весом в 67,5 килограммов. Помимо проверок на радиоактивность, свежие и сушеные грибы обязательно должны пройти визуальный осмотр, чтобы исключить возможность продажи ядовитых и несъедобных грибов.