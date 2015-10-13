Цены на кондитерские изделия в России выросли на 24%

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин

Цены на кондитерские изделия выросли на 24 процента в сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Центр исследований кондитерского рынка.

Больше всего выросли цены на шоколад, шоколадные конфеты и карамель. В наименьшей степени подорожание коснулось тортов, кексов и пряников.

"Рост цен на продукцию в этих категориях в сентябре продолжился. На ценовую политику влияют, как и ранее, стоимость основного сырья, рублевые цены на которое выросли в связи с девальвацией рубля. Цены на мучные кондитерские изделия в меньшей степени зависят от импортного сырья и девальвационных процессов. К тому же потребительский спрос смещается из более "дорогих" категорий к более "дешевым". Например, от шоколада к печенью", – подчеркнули в пресс-службе.

В Москве отмечены самые высокие цены на шоколад, за 1 кг придется отдать 792,96 рублей. В Санкт-Петербурге это лакомство стоит чуть дешевле – 789,27 рублей, замыкает тройку лидеров с самыми высокими ценами

Дальневосточный федеральный округ, где шоколад стоит 787,1 рублей. В среднем же стоимость 1 кг сладостей из какао-бобов в стране в сентябре составила 715,16 рублей. Дешевле всего шоколад стоит в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральном округах.

"При сохранении курса рубля на текущих уровнях постепенно темпы роста цен на кондитерские изделия будут снижаться, хотя пока весь потенциал их в ближайшие два-три месяца не исчерпан, поскольку цены на основное сырье выросли в диапазоне от 30 до 60 процентов в зависимости от вида (молоко, сахар, какао-продукты).

Кроме того, впереди еще "высокий" предновогодний сезон, на который приходится пик продаж кондитерских изделий и в особенности шоколада", – отметила исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина

Ранее m24.ru сообщало, что в России вырастут цены на хлебную продукцию. Ее стоимость к весне может увеличиться в среднем на 20 процентов. Так, батон хлеба будет стоить в пределах 25-30 рублей вместо нынешних 22-25 рублей.

По данным Росстата, за сентябрь в стране подорожали еда, одежда и электроника. Из продуктов цены больше всего выросли на подсолнечное масло, яйца, крупы и сыры. В свою очередь морковь, свекла и картофель подешевели в среднем на 15 процентов. Тогда как огурцы и помидоры снова пошли в рост.