Россия запретила импорт продуктов еще из пяти стран

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Правительство России расширило список стран, на которые распространяется продуктовое эмбарго. В этот перечень теперь включены Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн, сообщается на сайте кабинета министров.

"Что касается Украины, запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с ЕС, которое Киев заключил в июне прошлого года", – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает "Интерфакс".

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС должно вступить в силу с 1 января 2016 года.

Ранее шесть европейских стран присоединились к продленных экономическим санкциям Евросоюза против России. Речь идет о странах-кандидатах в члены ЕС Черногории и Албании, а также членах Европейской ассоциации свободной торговли Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Кроме того, к заявлении присоединилась Украина.

Эти же страны, включая Грузию, присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя.

В июне 2015 года правительство России внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.