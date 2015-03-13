Цены на куриное мясо и яйца могут снизиться

Цены на кур и яйца в российских магазинах могут снизиться

Цены на кур и яйца в российских магазинах могут немного снизиться. Производители просят правительство на время спада в экономике ограничить торговую надбавку 10 процентами, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время производители яиц отпускают товар ритейлерам по цене около 50 рублей. Однако по дороге до прилавка цена товара увеличивается в два раза. Аналогичная ситуация складывается с куриным мясом.

Директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева высказала мнение, что розничные наценки на социально значимые товары необходимо ограничить. По ее словам, магазины закупают продукцию через многочисленных посредников-оптовиков. Поэтому понять, кто завышает стоимость, как правило, сложно.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что несмотря на рост цен, местным органам власти удалось обеспечить доступность социально значимых товаров. И все это благодаря контролю за ситуацией со стороны властей, а также ответственности предпринимателей.

Медведев добавил, что вопрос о государственном регулировании цен на продукты не стоит. "Речь ни в коем случае не идет о возвращении к государственному регулированию цен так, как это было в прошлом, – это невозможно. Но есть современные инструменты, которые позволяют менять правила работы на продовольственном рынке. И в первую очередь это возможность развития конкуренции", – сказал он.

Дмитрий Медведев также добавил, что сейчас прорабатывается вопрос адресной продуктовой помощи социально незащищенным слоям населения.