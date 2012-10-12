Форма поиска по сайту

12 октября 2012, 12:40

Россельхознадзор выявил нарушения в нескольких партиях импортного мяса

Фото: ИТАР-ТАСС

Управление Россельхознадзора по Москве, Тульской и Московской областям приостановило оформление более 70 тонн мясной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на изолированное хранение были помещены 37 тонн свиной обрези и жира из Украины, 17 тонн говяжьего тримминга из Польши и 18,5 тонн куриных субпродуктов из Франции.

Причинами задержки Россельхознадзор называет несоответствие цели ввоза, нарушение целостности упаковки и доэкспортный ветеринарный сертификат.

Специалисты сделали отбор проб для проведения испытаний на безопасность продукции.

