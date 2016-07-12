Белоруссия отозвала декларации о соответствии сухого молока 15 производителей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Белоруссия приостановила действие деклараций о соответствии 15 белорусских производителей сухой молочной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора России.

Продукция следующих производителей признана небезопасной и некачественной:

волковысское "Беллакт";

копыльский, любанский и клецкий филиалы "Слуцкого сыродельного комбината";

"Бабушкина крынка";

"Барановичский молочный комбинат";

"Милкавита";

"Рогачевский молочно-консервный комбинат";

"Савушкин продукт";

"Слуцкий сыродельный комбинат";

"Лепельский молочно-консервный комбинат";

"Полоцкий молочный комбинат";

"Калинковичский молочный комбинат";

"Лидский молочно-консервный комбинат";

филиал "Сморгонские молочные продукты";

флиал "Лидский молочно-консервный комбинат".

Территориальным управлениям дано соответствующее указание о необходимости провести проверку действия деклараций на соответствующие виды продукции этих предприятий.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор планирует ввести ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии в случае обнаружения такой продукции ненадлежащего качества на прилавках отечественных магазинов.

По данным ведомства, недобросовестные производители молока добавляют в него воду, а также крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Таким образом производители снижают себестоимость продукции, чтобы получить дополнительную прибыль.