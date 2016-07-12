Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 18:55

Белоруссия отозвала декларации о соответствии сухого молока 15 производителей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Белоруссия приостановила действие деклараций о соответствии 15 белорусских производителей сухой молочной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора России.

Продукция следующих производителей признана небезопасной и некачественной:

  • волковысское "Беллакт";
  • копыльский, любанский и клецкий филиалы "Слуцкого сыродельного комбината";
  • "Бабушкина крынка";
  • "Барановичский молочный комбинат";
  • "Милкавита";
  • "Рогачевский молочно-консервный комбинат";
  • "Савушкин продукт";
  • "Слуцкий сыродельный комбинат";
  • "Лепельский молочно-консервный комбинат";
  • "Полоцкий молочный комбинат";
  • "Калинковичский молочный комбинат";
  • "Лидский молочно-консервный комбинат";
  • филиал "Сморгонские молочные продукты";
  • флиал "Лидский молочно-консервный комбинат".

Территориальным управлениям дано соответствующее указание о необходимости провести проверку действия деклараций на соответствующие виды продукции этих предприятий.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор планирует ввести ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии в случае обнаружения такой продукции ненадлежащего качества на прилавках отечественных магазинов.

По данным ведомства, недобросовестные производители молока добавляют в него воду, а также крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Таким образом производители снижают себестоимость продукции, чтобы получить дополнительную прибыль.

