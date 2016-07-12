Белоруссия отозвала декларации о соответствии сухого молока 15 производителей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Белоруссия приостановила действие деклараций о соответствии 15 белорусских производителей сухой молочной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора России.
Продукция следующих производителей признана небезопасной и некачественной:
- волковысское "Беллакт";
- копыльский, любанский и клецкий филиалы "Слуцкого сыродельного комбината";
- "Бабушкина крынка";
- "Барановичский молочный комбинат";
- "Милкавита";
- "Рогачевский молочно-консервный комбинат";
- "Савушкин продукт";
- "Слуцкий сыродельный комбинат";
- "Лепельский молочно-консервный комбинат";
- "Полоцкий молочный комбинат";
- "Калинковичский молочный комбинат";
- "Лидский молочно-консервный комбинат";
- филиал "Сморгонские молочные продукты";
- флиал "Лидский молочно-консервный комбинат".
Территориальным управлениям дано соответствующее указание о необходимости провести проверку действия деклараций на соответствующие виды продукции этих предприятий.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор планирует ввести ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии в случае обнаружения такой продукции ненадлежащего качества на прилавках отечественных магазинов.
По данным ведомства, недобросовестные производители молока добавляют в него воду, а также крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Таким образом производители снижают себестоимость продукции, чтобы получить дополнительную прибыль.