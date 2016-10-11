Рейдерский захват супермаркета произошел в центре Москвы

Неизвестные захватили помещение супермаркета "Азбука вкуса" в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе сети магазинов.

По словам собеседника агентства, причиной инцидента стал конфликт между собственниками помещения на Садовой-Триумфальной улице. "Некие люди сегодня зашли в магазин, выгнали всех работников, и начали демонтировать вывеску и вскрывать кассы. Сейчас магазин не работает, но мы надеемся открыть его в ближайшее время", – рассказали в пресс-службе.

Как отметил представитель сети, ранее в этом магазине по жалобе клиента проводил проверку Роспотребнадзор. "Думаю, дыма без огня не бывает. В ближайшее время мы планируем обратиться в правоохранительные органы и передать им записи с камер видеонаблюдения", – добавили в "Азбуке вкуса".