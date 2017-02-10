Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 18:52

Экономика

Реклама российского вина может появиться на телевидении в вечернее время

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Реклама российского вина может появиться на телевидении после 22:00, передает ТАСС.

По словам директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева, после проработки данного предложения ведомство направит его на рассмотрение в правительство.

В прошлом году с таким предложением в Госдуме выступил и глава ведомства Александр Ткачев. По словам Ткачева, такая мера может привести к популяризации российского продукта и снизить потребление крепкого алкоголя среди населения. Министр также предлагал повысить ставки на импорт зарубежных виноматериалов или вовсе запретить их ввоз.

К октябрю текущего года Минэкономразвития проведет проверку эффективности закона о запрете рекламы алкогольных напитков в СМИ. По словам представителей комитета производителей алкоголя "Русбренд", такая реклама направлена на продвижение коммерческих брендов, а не на пропаганду нездорового образа жизни. В подтверждение этому, представители комитета приводят статистику, в соответствии с которой потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт не изменилось с момента введения запрета на рекламу и по-прежнему составляет порядка 11-12 литров чистого спирта на душу населения.

