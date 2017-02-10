Реклама российского вина может появиться на телевидении в вечернее время

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Реклама российского вина может появиться на телевидении после 22:00, передает ТАСС.

По словам директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева, после проработки данного предложения ведомство направит его на рассмотрение в правительство.

В прошлом году с таким предложением в Госдуме выступил и глава ведомства Александр Ткачев. По словам Ткачева, такая мера может привести к популяризации российского продукта и снизить потребление крепкого алкоголя среди населения. Министр также предлагал повысить ставки на импорт зарубежных виноматериалов или вовсе запретить их ввоз.