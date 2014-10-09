Форма поиска по сайту

09 октября 2014, 19:24

Экономика

На ВДНХ планируют возродить павильон "Животноводство"

Фото: M24.ru

На главной выставке страны планируют возродить павильон "Животноводство", рассказал во время посещения агропромышленной выставки "Золотая осень" глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"В будущем, я надеюсь, на территории ВДНХ, как ранее, появится павильон "Животноводство", где в постоянном формате можно будет увидеть лучшие образцы наших сельхозпроизводителей", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Павильон "Животноводство" был построен в 1939 году. Фасад здания украшали животные и кормовые овощи и травы. В 1967 году павильон реконструировали и переименовали в "Электрификацию".

Выставка "Золотая осень" открылась 8 октября и будет работать до 10 октября, основные мероприятия проходят в павильонах №№75 и 57. В рамках выставки состоится международный форум "Агропродовольственный рынок СНГ", конференция о предварительных итогах реализации госпрограммы в 2014 году в области растениеводства, а также круглые столы, посвященные продовольственной безопасности.

На ВДНХ готовятся к агровыставке "Золотая осень"

В развлекательной программе - выступление групп Zdob si Zdub, "Ива-Нова", Atlantida Project, "Тесто" и Real Road, проект Yoki. Также на сцену выйдут два коллектива из Грузии - Mgzavrebi и Soulmama - и московский проект Folkbeat RF.

Добавим, что украсит выставку "Стена урожая" - большая карта России, на которой дети нарисуют значки, показывающие, какие продукты и из каких регионов страны есть на ВДНХ.

ВДНХ

Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) в этом году отметит 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название - ВДНХ - и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.

