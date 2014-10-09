На ВДНХ планируют возродить павильон "Животноводство"

Фото: M24.ru

На главной выставке страны планируют возродить павильон "Животноводство", рассказал во время посещения агропромышленной выставки "Золотая осень" глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"В будущем, я надеюсь, на территории ВДНХ, как ранее, появится павильон "Животноводство", где в постоянном формате можно будет увидеть лучшие образцы наших сельхозпроизводителей", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Павильон "Животноводство" был построен в 1939 году. Фасад здания украшали животные и кормовые овощи и травы. В 1967 году павильон реконструировали и переименовали в "Электрификацию".

Выставка "Золотая осень" открылась 8 октября и будет работать до 10 октября, основные мероприятия проходят в павильонах №№75 и 57. В рамках выставки состоится международный форум "Агропродовольственный рынок СНГ", конференция о предварительных итогах реализации госпрограммы в 2014 году в области растениеводства, а также круглые столы, посвященные продовольственной безопасности.

В развлекательной программе - выступление групп Zdob si Zdub, "Ива-Нова", Atlantida Project, "Тесто" и Real Road, проект Yoki. Также на сцену выйдут два коллектива из Грузии - Mgzavrebi и Soulmama - и московский проект Folkbeat RF.

Добавим, что украсит выставку "Стена урожая" - большая карта России, на которой дети нарисуют значки, показывающие, какие продукты и из каких регионов страны есть на ВДНХ.