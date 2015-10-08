Бобрятина и мясо лося: как правильно выбрать дичь

Москвичи стали чаще покупать мясо бобра

Москвичей потянуло на экзотику. При покупке мяса горожане теперь выбирают не только традиционную говядину, свинину и баранину. По вкусу им пришлось мясо бобра, передает телеканал "Москва 24".

За мясом москвич Валерий Ефремов ходит не на рынок, а в лес. Вместо говядины и свинины котлеты в его доме из лося или кабана, а гуляш делает, например, из бобра. К водоплавающему грызуну нужен особый подход, по вкусу – это нечто среднее между кроликом и барашком, а запах рыбный.

"Пахнет рыбой, тиной, поэтому если молодой, особо этого не чувствуется, если парень взрослый, лучше мясо накануне замочить, 2–3 раза сменить воду, можно уксусной кислоты или лимончика капнуть. Я этого не убираю, дичинка она и есть дичинка, свой запах", – делится Валерий Ефремов.

Бобрятину он готовит просто, по-охотничьи. Замоченное мясо режет на небольшие кусочки, добавляет в нему приправу. "Пол-ложки лимонной кислоты, соль-перец на глазок и набор специй – охотничья приправа называется, но это каждому под настроение, кто что любит", – объясняет охотник.

Затем Валерий обваливает мясо в муке, чтобы оно сохранило сок. Потом обжаривает кусочки до золотистой корочки, отдельно тушит лук с морковью. Затем все мешает в большой кастрюле. Можно также добавить сметану и куриный бульон. Тушить надо до готовности, минимум 10 минут, в целом на приготовление бобра уходит около часа.

Большинство москвичей за дичью ходит все-таки на рынок. Анастасия Каспарова не исключение. Ее фирменное блюдо – бобрятина в горшочках. Анастасия считает мясо грызуна не только вкусным, но еще и полезным, в отличие, например, от курицы. "Ее кормят много всякими препаратами, чтоб она побыстрее росла, то есть в итоге получаем курицу-убийцу, которая может навредить организму, а бобер питается корой и зеленью", – рассказывает Анастасия

Чаще продается замороженное мясо бобра. В этом случае эксперты советуют внимательно изучать упаковку, проверять срок годности. Если тушка свежая – можно ее обследовать более тщательно. "Во-первых, ярко-красный цвет – это признак свежести, потом я его нюхаю, не пахнет ли чем-то, а потом протыкаю, мясо должно вернуться на свое место, тогда оно свежее", – поделился секретом проверки мяса предприниматель Армен Акопян.

Этот метод подходит к любому мясу. На столичных прилавках сегодня можно найти любое: от страуса до медведя. Дичь стала новым трендом у приверженцев диетической кухни. Ее предлагают на рынках, в фермерских магазинах, даже в интернете. Хотя желудкам рядовых москвичей пока ближе традиционные животные.

Тем более не все бобры одинаково полезны. Это касается и дичи в целом. Мясо лесных животных, конечно, содержит больше витаминов, минералов, но и паразитов в нем достаточно. Некоторые, например, трихинеллы, очень опасны для человека.

"Мясо, зараженное трихинеллами, можно варить три часа, и личинки будут живые, их оболочка очень плотная. Также они устойчивые к действию солей, копчению. Если мясо диких животных продается на рынке, оно обязательно проходит контроль, то есть мясо рассматривается под микроскопом, и если личинок нет, оно допускается к продаже, если находится хотя бы одна, то мясо сжигается", – говорит диетолог Елена Тихомирова.

Так что если вдруг захотелось дичи, лучше покупать ее на рынке.

Напомним, в конце января на рынке "Садовод" полицейские изъяли шкуры и мясо амурского тигра и дальневосточного леопарда, занесенных в Красную книгу.

Глава Минприроды Сергей Донской не исключил, что мясо тигров привозят в Москву не в первый раз. "В Москве мы впервые сталкиваемся с таким случаем, очевидно, что это слаженное и отработанное системное нарушение законодательства", – сказал он.

Отметим, что один килограмм мяса таких животных на черном рынке стоит порядка 100 тысяч рублей, голова и бедра – 250 тысяч, шкура – от 700 тысяч. Они используются для приготовления экзотических блюд в ресторанах восточной кухни, а также для изготовления препаратов восточной медицины.