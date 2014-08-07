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Продукты

07 августа 2014, 17:33

Фермерские хозяйства Подмосковья готовы прокормить Москву

продукты санкции

Фото: ИТАР-ТАСС

Фермерские хозяйства Подмосковья готовы прокормить и столицу. Как сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, ситуация с санкциями - решаема, так как регион может полностью обеспечивать себя хлебом, зерновыми культурами, на 87% - овощами, на 70% - мясом птицы, на 60% - свининой и на 50% - молоком и куриными яйцами.

"Ситуация, связанная с запретами и санкциями по продуктам питания - абсолютно решаема. Часть импортных поставок будет переключена на новых поставщиков. Речь идет о странах Латинской Америки и Азии. Рассматривается сельхозпродукция Турции. Самое главное, что мы этими вопросами озаботимся именно сейчас, в августе. У нас до периода, когда закончится собственная сельхозпродукция, есть время. За один-два месяца можно отобрать новых поставщиков, сделать заказы и отправить поставки в Россию", - пояснил Владимир Посаженников.

По словам Посаженникова, фермерские хозяйства и агропромышленный комплекс Московской области способны прокормить не только жителей области, но и столицу. "Подмосковье может полностью обеспечивать себя хлебом и другими зерновыми культурами. На 70% мы обеспечиваем розницу мясом птицы, на 60% свининой, немного меньше - на 50 % - молоком и куриными яйцами. При благоприятных погодных условиях наши хозяйства покрывают на 80 % потребность в картофеле и на 87 % в овощах", - сказал он.

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Торговые сети, по словам министра, тоже готовы к замещению импорта. "Европейское мясо, мало кто заметил, не поставляется к нам уже с весны – его заместили аналогичной продукцией из Латинской Америки", - отметил Посаженников.

Совместно с депутатами Мособлдумы министерство потребительского рынка и услуг работает над законодательной инициативой по квотированию отечественной продукции в торговых сетях и приоритету сезонной сельскохозяйственной продукции. К осенней сессии поправки в 381 Федеральный закон "О торговле" должны быть готовы.

Напомним, 7 августа Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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