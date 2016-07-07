Форма поиска по сайту

07 июля 2016, 16:37

Китай отменил запрет на поставку птицы из России

Фото: ТАСС/Николай Марочкин

Китай отменил ограничения на поставку птицеводческой продукции из России, которые были введены в 2005 году из-за птичьего гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства КНР.

"По результатам анализа рисков со дня опубликования данного сообщения отменяется постановление N 528 о запрете на ввоз мяса птицы из России в связи с птичьим гриппом, принятое в 2005 году Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину и Министерством сельского хозяйства КНР", – говорится в документе. Постановление принято 1 июля этого года.

Что нельзя ввозить и вывозить из-за границы

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Китай снимет ограничения на поставку говядины и мяса птицы из России на китайский рынок.

Российские власти составили "дорожную карту" сотрудничества с КНР, говорил в феврале 2016 года замминистр сельского хозяйства РФ Сергей Левин. В соответствии с программой страны обсудят условия облегченного доступа к зерновой и мясной продукции.

