В России останется только отечественное пиво

Фото: ИТАР-ТАСС

В последнее время резко снизились объемы розничных продаж пива. У пивоваров, особенно западных компаний, возникло много проблем. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"Если в 2007 году западные компании занимали 92% на российском рынке, то в прошлом году – уже 82%. Причем малые и средние российские предприятия увеличили свою долю практически в четыре раза", – сообщил Дробиз.

По словам эксперта, доля западных компаний на рынке резко упала с января 2013 года, после вступления в силу закона о запрете рекламы. Известно, что западное пиво побеждало российское в том числе и за счет рекламы.

Кроме того, с июля все пивоварни будут обязаны установить приборы учета производства, а в дальнейшем планируется ввести лицензирование производства и продаж пива.