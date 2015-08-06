Официальные пункты продажи арбузов и дынь отметили на онлайн-карте

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На портале открытых данных правительства Москвы опубликовали карту официальных бахчевых развалов. Сейчас день в столице действует договор на размещение 51 объекта.

В скором времени в столице будет уже 203 развала, аукционы на размещение бахчевых продолжаются. Информацию о размещении объектов можно посмотреть как на карте, так и в табличном виде. По каждому бахчевому развалу дается его адрес, общая площадь, период размещения, а также номер договора.

Арбузы и дыни, продающиеся на развалах, в основном, поступают из Астраханской и Волгоградской областей, Ставропольского края, а также Дагестана. Поставщиками являются фермерские хозяйства и московские фирмы, закупающие продукцию в местах производства.

Как правильно выбрать арбуз

Данные по бахчевым развалам могут бесплатно скачать разработчики различных мобильных приложений и веб-сервисов. Бахчевой сезон продлится в городе два месяца. Всего на портале открытых данных размещены более 300 дата-сетов, которые предоставлены 33 столичными департаментами.

Сейчас в семи округах Москвы выставлено 134 объекта, остальные аукционы состоятся в течение августа. При этом до конца августа в городе установят 152 бахчевых развала нового образца с деревянными элементами. В столице останутся и арбузные палатки старого образца (полностью из металлической сетки), потому что договора с их владельцами были заключены сроком на три года. Уже в следующем году все развалы будут новыми, а договора заключаются на пять лет.

Напомним, сезон торговли арбузами официально стартовал в Москве 3 августа. По данным департамента торговли и услуг, арбузы будут стоить не менее 20 рублей за килограмм. В дальнейшем цены могут снизиться до 13–15 рублей. Арбузы и дыни на наличие нитратов будет проверять Роспотребнадзор.