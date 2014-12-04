Запрет на продажу алкоэнергетиков в Москве может вступить в силу весной

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Весной 2015 года в Москве может вступить в силу запрет на продажу тонизирующих алкогольных напитков, рассказал журналистам глава комиссии по физической культуре и спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Он отметил, что к разработке этого закона приступят к январе будущего года, пишет Агентство "Москва". Щитов подчеркнул необходимость синхронизировать эту работу с Московской областью.

"Если запретят коллеги, а мы нет, то ничего работать не будет. Сформировать рабочую группу, чтобы обсудить не только законодательную часть, но и правоприменение данного закона. В любом случае запрет такой нужен. Нам нужно продумать всю технологическую цепочку", - сказал Щитов.

Глава комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова, в свою очередь, отметила, что принятия одного закона будет недостаточно. По ее мнению, необходимо принимать разные меры, в том числе социальную рекламу и проводить акции на местном уровне.

Щитов также рассказал, что Мосгордума не исключает возможности продажи безалкогольных энергетических напитков в Москве по рецепту врача.

"Пока в законопроекте будем говорить только об алкогольных напитках. Хотя во многих странах Европы обычные энергетики продаются только по рецепту врача. Я не исключаю такого в Москве, но пока мы говорим только об алкогольных напитках", - сказал он.

Стоит отметить, что в настоящее время розничную продажу алкогольных коктейлей запретили в Чечне, Краснодарском крае, на Чукотке и в Ростовской области. В США алкоэнергетики запрещены с 2010 года.