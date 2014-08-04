До 10 августа в Москве откроются более 900 арбузных развалов

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В Москве 4 августа открылись 250 точек торговли бахчевыми, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, в течение недели в столице заработают более 920 таких точек. В этом сезоне их будет в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Все они имеют разрешение на торговлю и будут постоянно проверяться Роспотребнадзором.

Основные поставщики бахчевых культур - Узбекистан, Грузия, Волгоград, Астрахань и Краснодар. Немерюк также отметил, что в Москве до конца текущего сезона будет продано более 10 млн арбузов. Средняя цена за 1 кг будет от 25 до 40 руб.

Официальной даты открытия арбузного сезона в Москве нет. Их начинают продавать и в июле, но это, как правило, арбузы из Ирана или Египта. Отечественные арбузы поспевают в начале августа, а развалы уже традиционно открывают после Дня ВДВ.

В Подмосковье торговать бахчевыми начали уже в минувшую пятницу: 1 августа в области появились более 650 точек продажи арбузов. Цена за килограмм составила от 9 до 35 рублей, а дыни – от 15 до 110 рублей.

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Правила торговли арбузами горожане могут посмотреть на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. Там говорится, что арбузы, дыни и тыквы должны продаваться в местах санкционированной торговли: на рынках, в продовольственных магазинах, с торговых лотков, в палатках, оборудованных навесами.

В этом году при выборе места для торговых точек учитывались пожелания префектур. Развалы должны быть не менее, чем в 10 метрах от проезжей части, арбузы и дыни должны храниться на поддонах, поднятых над землей на 15 сантиметров. От дождя и солнца их будут укрывать тентом. Каждая точка продаж должна быть оборудована весами и урной, а на товаре должен быть ценник с подписью и печатью предпринимателя.

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Также у продавцов должны быть документы с указанием источника поступления, декларация о соответствии или сертификат соответствия. А также свидетельство на размещение нестационарного торгового объекта. Для импортной продукции у продавцов должен быть фитосанитарный сертификат.

На газонах, обочинах дорог и остановках арбузы покупать не рекомендуется. Бахчевые развалы также запрещено размещать в арках зданий, в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей метро.

Вместе с тем, как уже сообщало М24.ru, в Москве появляются и точки нелегальной торговли. Арбузы начинают продавать возле магазинов без медицинских книжек и сертификации инспекторов Россельхознадзора.