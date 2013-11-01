Россельхознадзор выявил в Москве новые зараженные овощи из Белоруссии

Фото: ИТАР-ТАСС
Специалисты Россельхознадзора обнаружили на оптово-розничном рынке Братееве очередную партию зараженных овощей.
В ходе проверки было досмотрено более 500 тонн овощей, подготовленных к реализации в Москве. Образцы продукции были направлены в лабораторию для исследования.
"По итогам исследований в партии моркови общим весом 10 тонн, ввезенной из Белоруссии, обнаружена золотистая картофельная нематода", - сообщает пресс-служба ведомства.
В результате за реализацию карантинной продукции к административной ответственности привлечены 26 арендаторов.
По данным Россельхознадзора, всего с начала осени в ходе фитосанитарных обследований рынков и овощебаз в Москве выявлено более 90 нарушений российского законодательства в сфере карантина растений, а также задержано
80 тонн плодоовощной продукции, зараженной опасным карантинным вредителем - золотистой картофельной нематодой.
Попадание таких овощей в почву приводит к устойчивому заражению, что исключает возможность выращивания на пораженном участке растений в течение длительного времени.
