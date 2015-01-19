Сотовые телефоны москвичей помогут решить транспортные проблемы

Транспортные потоки Москвы проанализируют с помощью сотовых телефонов

В 2015 году московские власти создадут систему анализа транспортных потоков на основе передвижений москвичей - сотовых абонентов. Об этом M24.ru сообщил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. ЦОДД будет анализировать данные о передвижениях жителей столицы и ближайшего Подмосковья. Система станет обновляться каждый час. С помощью сотовых телефонов власти узнают, как москвичи перемещаются по городу днем и ночью, где движение особенно плотное, куда автомобилисты и пассажиры общественного транспорта ездят чаще всего. Все данные будут обезличены, подчеркнул Юрьев. По словам экспертов, таким образом власти узнают, где в мегаполисе нужно строить новые дороги, съезды, повороты, остановки общественного транспорта. Кроме того, новая система позволит прогнозировать заторы.

"В 2015 году мы планируем создать систему анализа транспортных потоков московской агломерации на основе gsm-треков. Она будет собирать, обрабатывать и анализировать данные о перемещении абонентов сотовой связи по Москве и ближайшему Подмосковью", - пояснил Юрьев. Система будет обновляться каждый час и выдавать данные о плотности жителей города в динамике, об их передвижениях в дневное и ночное время, регулярных маршрутах, местах скопления и точках притяжения.

Gsm-треки Gsm-треки представляют собой множество точек, полностью описывающие пройденный маршрут объекта. Точки трека содержат информацию о текущем местоположении, времени и иногда значения высоты. По координатам соседних точек трека и разнице во времени можно рассчитана скорость движения абонента.

Gsm-треки представляют собой множество точек, полностью описывающие пройденный маршрут объекта. Точки трека содержат информацию о текущем местоположении, времени и иногда значения высоты. По координатам соседних точек трека и разнице во времени можно рассчитана скорость движения абонента.



"Эти данные необходимы для определения существующего транспортного спроса, планирования мероприятий по обслуживанию населения, в том числе в части организации дорожного движения", - заявил глава ЦОДД. Он подчеркнул, что данные о передвижениях абонентов будут собираться обезличенно, без привязки к сотовым номерам. Таким образом, отследить перемещение конкретного москвича власти не смогут.

У московского правительства большие планы на использование данных о перемещениях сотовых абонентов. Так, У московского правительства большие планы на использование данных о перемещениях сотовых абонентов. Так, власти с их помощью уже посчитали реальное население Новой Москвы (которое, кстати, в два раза больше, чем официально зарегистрировано), а также должны получить информацию обо всех проживающих в "старой" Москве. Но самое широкое использование данных от сотовых операторах ждет, конечно, транспортный сектор. Как рассказывал M24.ru глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев, властям нужно знать все о передвижениях пассажиров метро - где они заходят в подземку, где делают пересадки. Это позволит создавать различные сервисы, в том числе о заторах в метро. Кроме того, сотовые данные позволят прогнозировать дорожные заторы. Например, технология Floating Сar Data (FCD, англ. "данные с автомобиля в потоке") определяет интенсивность дорожного движения, исходя из того, сколько сотовых абонентов находится на трассе.





Операторы "большой тройки" еще в прошлом году сообщали о сотрудничестве с московскими властями в области передачи данных о передвижениях сотовых абонентов. "Мы готовим отчеты с информацией где наши абоненты работают, живут, как перемещаются и много другое. Делаем это, анализируя нагрузку на базовые станции нашей сети, - сказала M24.ru представитель компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") Анна Айбашева. - На стороне правительства Москвы есть агрегатор, который все данные от операторов собирает и обрабатывает".

Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов пояснил, что сейчас в городе нет системы, точно считающей общее количество пассажиров, пешеходов и автомобилистов, движущихся в городе. "С помощью данных GSM-треков специалисты будут, например, видеть на карте, где возникают пробки или серьезные перепробеги и нужно построить поворот, где не хватает пассажирского транспорта или связности между районами", - отметил Шкуматов.

По его словам, такая система с точностью 95% покажет, куда в обычном режиме ездят люди, и на основании этих данных власти смогут принимать управленческие решения. "К примеру, если специалисты увидят, что около 1000 горожан идут от метро в определенную точку, к примеру, в бизнес-центр, и сейчас туда не ходит ни один автобус, маршрут могут запустить", - сказал Шкуматов. Он также отметил, что есть ряд маловостребованных маршрутов наземного транспорта, их также можно отменять или корректировать с помощью данных системы.

В свою очередь, гендиректор ООО "ГеолайфЭшелон" Анатолий Курманов считает, что GSM-треки дают погрешность в районе 500 метров, поэтому для точного определения места в историческом центре необходим дополнительные инструменты контроля, в том числе GPS и ГЛОНАСС. Спутниковые системы дают погрешность не более 30 метров.

Марина Курганская