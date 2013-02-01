Снегопад осложнил движение на московских дорогах

В Москве растут пробки в связи со снегопадом. Серьезные затруднения испытывают водители на МКАД - от Капотни до Варшавского шоссе. Там образовалась пробка длиной примерно в 20 километров.

Сложно проехать и по Дмитровскому, Щелковскому, Горьковскому, Новорязанскому, Калужскому шоссе и шоссе Энтузиастов. Пробки тянутся от МКАД до Третьего транспортного кольца.

В центре движение затруднено на Большой Якиманке, Садовнической и Москворецкой набережным и на Новом Арбате.

В настоящее время сервис "Яндекс.Пробки" оценивает ситуацию на столичных дорогах в 6 баллов.

Департамент транспорта призывает столичных автомобилистов воздержаться от поездок или пересесть на общественный транспорт. "В случае невозможности отказа от автомобиля, убедительная просьба быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. Особое внимание следует обратить на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - сообщает пресс-служба департамента.

Напомним, снегопад начался в ночь на 1 февраля. Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня. В субботу, 2 февраля, погода в столице существенно не изменится. Будет идти небольшой снег, а небо затянет тучами.