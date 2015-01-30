Приложение "Антиколлектор" разблокировали в Google Play

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Магазин приложений для Android Google Play вернул удаленную на днях программу "Антиколлектор", позволяющую блокировать звонки и сообщения соответствующих служб.

По словам разработчика программы Евгения Пятковского, пишет газета "Коммерсантъ", такова была реакция Google на его обращение, составленное с помощью американских юристов.

"Я обратился в Google, указав на необоснованное удаление программы, которое принесло мне в том числе и финансовые потери, и попросил компанию разъяснить свою позицию,- заявил Евгений Пятковский.- В противном случае я был намерен инициировать судебные разбирательства в США, о чем также уведомил Google в своем обращении".

Несмотря на то, что детальных разъяснений в отношении причин удаления программы разработчик, по его словам, от Google так и не получил, доступ к "Антиколлектору" в Google Play был восстановлен. Сейчас в магазине приложений можно скачать как платную, так и бесплатную версию программы.

Напомним, 28 января Google Play удалил "Антиколлектор" после жалобы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В организации считают, что эта программа противоречит правилам Google.

Приложение "Антиколлектор" собирало базу телефонных номеров служб по взысканию долгов и блокировал звонки и SMS с этих номеров на смартфоны, где установлено приложение. Бесплатную версию программы скачали более 100 тысяч человек, позже она стала платной и ее купили еще 2,5 тысячи пользователей.