Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

30 января 2015, 11:35

Приложение "Антиколлектор" разблокировали в Google Play

приложения Google Play Антиколлектор

Фото: mos.ru

Магазин приложений для Android Google Play вернул удаленную на днях программу "Антиколлектор", позволяющую блокировать звонки и сообщения соответствующих служб.

По словам разработчика программы Евгения Пятковского, пишет газета "Коммерсантъ", такова была реакция Google на его обращение, составленное с помощью американских юристов.

"Я обратился в Google, указав на необоснованное удаление программы, которое принесло мне в том числе и финансовые потери, и попросил компанию разъяснить свою позицию,- заявил Евгений Пятковский.- В противном случае я был намерен инициировать судебные разбирательства в США, о чем также уведомил Google в своем обращении".

Несмотря на то, что детальных разъяснений в отношении причин удаления программы разработчик, по его словам, от Google так и не получил, доступ к "Антиколлектору" в Google Play был восстановлен. Сейчас в магазине приложений можно скачать как платную, так и бесплатную версию программы.

Ссылки по теме

Напомним, 28 января Google Play удалил "Антиколлектор" после жалобы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В организации считают, что эта программа противоречит правилам Google.

Приложение "Антиколлектор" собирало базу телефонных номеров служб по взысканию долгов и блокировал звонки и SMS с этих номеров на смартфоны, где установлено приложение. Бесплатную версию программы скачали более 100 тысяч человек, позже она стала платной и ее купили еще 2,5 тысячи пользователей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать