В Москве повысили пособия приемным родителям

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное правительство приняло решение повысить пособия, которые выплачиваются опекунам, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На детей до 12 лет теперь будут выплачивать до 15 тысяч рублей в месяц, а на детей от 12 до 18 — до 20 тысяч рублей. При усыновлении трех и более детей до 12 лет, на каждого ребенка будет платить по 18 тысяч ежемесячно, а на более взрослых — по 23 тысячи рублей. Кроме того, приемные родители детей-инвалидов будут получать по 25 тысяч рублей в месяц. Эти суммы начнут выплачивать с 1 мая, сообщает пресс-служба правительства Москвы.



По словам главы департамента социальной защиты Владимира Петросяна, всего в столице сейчас насчитывается 18,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них около 4 тысяч воспитываются в специальных детских учреждениях.

При этом пособия выплачиваются не на всех усыновленных детей, а лишь на 11,4 тысяч человек. Чиновник отметил, что новые пособия будут выплачиваться по заявительному принципу. По его мнению, главная в этом вопросе - нравственная сторона, а материальный стимул нужен только для повышения уровня социальной защиты и материальной обеспеченности семей.