Актер из "Хеллбоя" собирается баллотироваться в президенты США в 2020 году

Фото: Actionpress/ТАСС/Starpix

Американский актер Рон Перлман, сыгравший главную роль в фильме "Хеллбой", выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Пост уже собрал более 415 тысяч лайков и 110 тысяч репостов. Актер спародировал будущего президента США Дональда Трампа, сделав слоганом своей кампании слова "Снова сделаем Америку великой! Снова!" ("Make America Great Again, Again").

Пользователи социальных сетей уже выразили поддержку кандидату в комментариях. Часть из них шутила по поводу будущего кабинета министров и кандидатов на должность вице-президента. Многие отмечали, что после победы республиканца Дональда Трампа возглавить США сможет кто угодно. Один их комментаторов отметил, что конкуренцию актеру может составить пакетик чипсов или бутылка воды.