Почти 200 человек хотят занять места в Совете по правам человека

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Почти двести человек претендуют на места в новом составе президентского Совета по правам человека (СПЧ). В числе претендентов в СПЧ - 41 кандидат наук, 23 доктора наук и один академик.

Как сообщил "Интерфаксу" глава СПЧ Михаил Федотов, на рассмотрение поступило 190 анкет. Причем 17 заявок пришли от уполномоченного по правам человека РФ и региональных омбудсменов, 31 анкета - от нынешних членов Совета, а остальные заявки – от сотрудников некоммерческих организаций.

Итоги обработки и проверки анкет будут поведены 27 августа на заседании рабочей группы по вопросам ротации состава Совета. Общественные консультации по кандидатурам начнутся 1 сентября на официальном сайте Совета. Затем кандидатуры будут представлены для утверждения президенту России.

Новый механизм подбора членов Совета через интернет-консультации был утвержден 2 июля на специальном заседании СПЧ. Ветераны правозащитного движения - Людмила Алексеева, Борис Пустынцев, Валентин Гефтер и Игорь Юргенс – не согласились с новым механизмом и заявили об уходе из Совета. Незадолго до этого Совет покинули 15 членов, двое из них – Ирина Ясина и Светлана Сорокина – из-за несогласия с результатами выборов в Госдуму.

По словам Михаила Федотова, кандидаты должны доказать, что у них есть позитивный опыт в сфере защиты прав человека. При этом политические убеждения кандидатов не имеют значения. "Я хотел бы отметить: Совет - это не политическая организация. Тот, кто ищет сферу для политической деятельности, ему в Совете делать совершенно нечего", - заявил глава СПЧ.