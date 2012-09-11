Путин наградил орденами триумфаторов Паралимпийских игр

Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды паралимпийцам, которые завоевали золотые медали на играх в Лондоне. Церемония награждения состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Орденами Почета были награждены пять спортсменов, орденами Дружбы - 37 членов паралимпийской сборной России.

Президент произнес речь, в которой поздравил паралимпийцев с удачным выступлением на играх. "Ваш порыв впечатляет", - обратился к спортсменам Путин, - "вы показали действительно высочайший класс. Продемонстрировали и волю, и стремление быть настоящими победителями, и уверенно вывели нашу сборную в число лидеров мирового паралимпийского спорта".

После церемонии вручения государственных наград глава государства пригласил спортсменов на обед. За праздничным столом Путин с бокалом шампанского обошел каждый из нескольких десятков столов, ещё раз поздравляя паралимпийцев.

Напомним, что сборная России завоевала на Паралимпийских играх в Лондоне 102 медали, из которых 38 были золотыми. Подобного результата наши атлеты ещё никогда не добивались, более того, по количеству медалей паралимпийская сборная России обошла олимпийскую (в первый раз за всю историю участия нашей страны в Паралимпиадах).

Также стоит отметить, что за победу параолимпийцам выплатят точно такие же по размеру премии, как и триумфаторам лондонской Олимпиады.