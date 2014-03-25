Спортсменам предложили реабилитацию в центре инновационных технологий

Фото: icmos.ru

В столице на международной выставке "Спорт-2014" прошла презентация Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта, сообщает во вторник пресс-служба правительства Москвы.

На реабилитации в центре находятся московские спортсмены, которым оказывают медицинскую и психологическую помощь.

"Особенность нашего центра в том, что мы используем современное оборудование и инновационные технологии для проверки функционального состояния спортсменов. Например, кардиомайки с кардиодатчиками, которые позволяют снимать ЭГК и проводить онлайн-наблюдения за спортсменами, фиксируя на компьютере нарушения сердечного ритма. Они также оснащены системой GPS-навигации", - рассказала главный специалист научно-методического отдела центра Татьяна Корниенко.

На презентации также были представлены уникальные тренажеры, среди которых стрелковый тренажер СКАТТ, предназначенный для тренировки биатлонистов на предмет меткости, беговая дорожка "woodway", а также лыжный тренажер для отработки техники рук и проверки выносливости спортсменов.