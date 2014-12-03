"Театральная медиатека" откроется в Гоголь-центре

Фото: M24.ru

В Гоголь-центре 8 декабря откроется "Театральная медиатека". В рамках вечера, посвященного открытию, архивариус медиатеки Ада Шмерлинг проведет презентацию и расскажет о видео-фондах, собранных на серверах Гоголь-центра.

Также запланировано выступление театрального критика Марины Давыдовой. Она прочтет лекцию из цикла "Театр смерти" Тадеуша Кантора".



Тадеуш Кантора – польский режиссер, чье творчество положило начало авторскому европейскому театру. Формат Кантора – создание постановщиком новой реальности на сцене. Работы режиссера часто называют "перманентным авангардом".

"Театром смерти" Кантор именовал поздний период своего творчества. Зрителям представят отрывки из работ режиссера: "Велополе-Велополе", "Я сюда уже никогда не вернусь", "Пусть сгинут артисты" и "Умершего класса".

Добавим, что фонды "Театральной медиатеки" будут регулярно пополняться. За обновлениями можно будет следить на сайте Гоголь-центра.

Раз в месяц в театре будут проходить публичные лекции и видеопоказы.

"Основу "Театральной медиатеки" составляют частные коллекции известных театроведов и режиссеров, а также видеозаписи из частных и государственных собраний Бахрушинского музея, Госфильмофонда, Гостелерадиофонда, Красногорского архива и других", - сообщили организаторы проекта.

Начало презентации медиатеки в 20.00.