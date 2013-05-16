Число дел против организаторов незаконной миграции выросло в 7 раз

Фото: ИТАР-ТАСС

С января по апрель 2013 года было составлено более 31 тысячи административных протоколов на иностранцев, нарушивших российское миграционное законодательство.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, за тот же период в прошлом году было составлено около 21 тысячи протоколов, то есть на 42 процента меньше. Кроме того, в этом году возбуждено 52 уголовных дела по статье "организация незаконной миграции", в то время как за первые четыре месяца прошлого года было открыто лишь 7 уголовных дел.

В главке московской полиции отмечают, что в структуре уголовного розыска созданы специализированные подразделения по борьбе с организацией незаконной миграции. Помимо этого, в составе оперативного штаба Главного управления создана рабочая группа по координации противодействия незаконной деятельности в миграционной сфере.

Напомним, в ноябре 2012 года руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщил, что более половины всех преступлений в Москве совершают приезжие, 20 процентов из которых приходится на долю иностранцев.

В полиции просят граждан сообщать о подозрительных скоплениях мигрантов по электронной почте nelegal@petrovka38.ru или по телефонам Дежурной части Управления охраны общественного порядка: (495) 694-85-23; (495) 694-88-00.