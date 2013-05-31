Форма поиска по сайту

31 мая 2013, 08:42

Происшествия

В отношении мужчины, выбросившего из окна свою дочь, возбудили дело

Девочка, которую выбросил из окна отец, дала показания следователям

Уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетней" возбудили в отношении в отношении мужчины, который выбросил свою 9-летнюю дочь из окна. Отец девочки - 35-летний Михаил Федоренко - задержан по горячим следам.

Напомним, сообщение о происшествии поступило накануне вечером. Девочку госпитализировали с множественными травмами: переломом позвонка, ушибом поясничного отдела, сотрясением головного мозга, многочисленными ссадинами и кровоподтеками.

По версии следствия, ее отец, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, беспричинно избил дочь, после чего насильно вытащил ее из квартиры на лестничную клетку и выбросил из окна на пятом этаже.

Девочка упала на козырек дома, что и спасло ей жизнь. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, сейчас она находится в сознании и уже опрошена следователями.

