Москва 24 покажет, как приобретать дешевые и безопасные продукты питания

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

26 июля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Доктрина продовольственной безопасности или самообеспечения?".

Россия стремится обеспечить собственным производством 80-95% потребления большинства продуктов. В задачи доктрины входит возможность для населения приобретать дешевые и безопасные продукты питания.

В ходе мероприятия эксперты расскажут о доступности продовольствия для населения и поделятся своим видением доктрины. Какие риски и возможности возникают у страны, производителей, переработчиков, торговли и потребителей? Нужно ли держаться курса на продовольственное самообеспечение? Как обеспечить конкурентоспособность в воспроизводстве?

Эти и другие вопросы обсудят:



президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаранов;

директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при президенте РФ Наталья Шагайда;

почетный председатель президиума совета по внешней и обороной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов;

директор офиса ФАО для связей с Россией Евгения Серова;

директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов;

руководитель комитета по агропромышленной политике "Деловая Россия" Андрей Даниленко.

Смотрите 26 июля трансляцию в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.