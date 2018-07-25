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Москва 24

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Экономика

25 июля, 14:42

Москва 24 покажет, как приобретать дешевые и безопасные продукты питания

пресс-конференция экономика продукты

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

26 июля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Доктрина продовольственной безопасности или самообеспечения?".

Россия стремится обеспечить собственным производством 80-95% потребления большинства продуктов. В задачи доктрины входит возможность для населения приобретать дешевые и безопасные продукты питания.

В ходе мероприятия эксперты расскажут о доступности продовольствия для населения и поделятся своим видением доктрины. Какие риски и возможности возникают у страны, производителей, переработчиков, торговли и потребителей? Нужно ли держаться курса на продовольственное самообеспечение? Как обеспечить конкурентоспособность в воспроизводстве?

Эти и другие вопросы обсудят:

  • президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаранов;
  • директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при президенте РФ Наталья Шагайда;
  • почетный председатель президиума совета по внешней и обороной политике, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов;
  • директор офиса ФАО для связей с Россией Евгения Серова;
  • директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов;
  • руководитель комитета по агропромышленной политике "Деловая Россия" Андрей Даниленко.

Смотрите 26 июля трансляцию в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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