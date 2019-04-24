Москва 24 покажет, как полиция следит за безопасностью на дорогах летом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему – "Организация охраны правопорядка и безопасности на транспорте в летний период".

Речь пойдет о том, каких правонарушений на транспорте становится больше, а каких меньше в весенне-летний период и во время увеличения туристического потока. О мерах, которые принимают сотрудники транспортной полиции для обеспечения безопасности, расскажет Александр Тарушкин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО, полковник полиции.

Смотрите трансляцию 26 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.